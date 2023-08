Violenza sulle donne | Valditara | “Partire dai giovani con lezioni sulla sessualità”

Roma, 29 ago. " "Ci mancava pure il marito della premier a sparare altre idioziedonne. Non bastano le aggressioni, le violenze e le ingiustizie che continuamente subiscono. No, devono ascoltare le geniali considerazioni di Giambruno. Ma basta! Non fatecele sentire più!". Lo ...Roma, 29 ago. " "Il giornalista Andrea Giambruno non è nuovo a uscite infelici. Ma quellaragazze che dovrebbero evitare di uscire o bere 'perché poi il lupo lo trovi' è veramente intollerabile. Sono parole che alimentano il solito luogo comune della ragazza che 'se l'è andata a ...... lo spot per dire basta una volta per tutte: "Pensi che tutto questa sia ok" X Molestie... ma un intervistato ha affermato che ' lasessuale e le molestie sessuali sono solo fatti della ...

Contro la violenza sulle donne, educazione sentimentale e cultura del web Il Riformista

La serie B è in prima linea con iniziatove contro la violenza sulle donne rilanciando la campagna già avviata negli scorsi anni. "È un'attività di responsabilità sociale che portiamo avanti da tempo ...A partire da oggi, fino a lunedì 4 settembre, la Polizia di Stato sarà presente nel parco verde di Caivano con il camper simbolo della campagna “Questo non è amore”, iniziativa permanente avviata nel ...