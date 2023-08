Violenza sulle donne | quello che non va bene nelle parole di Andrea Giambruno

Roma, 29 ago. " "Ci mancava pure il marito della premier a sparare altre idioziedonne. Non bastano le aggressioni, le violenze e le ingiustizie che continuamente subiscono. No, devono ascoltare le geniali considerazioni di Giambruno. Ma basta! Non fatecele sentire più!". Lo ...LINIZIATIVA 29 agosto 2023 14:49 Fotogallery - A Caivano la campagna 'Questo non è amore' della Polizia di Stato contro ladonne - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Fino a lunedì ...Roma, 29 ago. " "Il giornalista Andrea Giambruno non è nuovo a uscite infelici. Ma quellaragazze che dovrebbero evitare di uscire o bere 'perché poi il lupo lo trovi' è veramente intollerabile. Sono parole che alimentano il solito luogo comune della ragazza che 'se l'è andata a ...

Contro la violenza sulle donne, educazione sentimentale e cultura del web Il Riformista

Pd: “Donne colpevolizzate, intollerabile” “Proprio non ci riescono a non colpevolizzare le donne – attacca la deputata Pd Cecilia D'Elia, vicepresidente della commissione d`inchiesta sul Femminicidio ...La serie B è in prima linea con iniziatove contro la violenza sulle donne rilanciando la campagna già avviata negli scorsi anni. "È un'attività di responsabilità sociale che portiamo avanti da tempo ...