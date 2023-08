Violenza su donne | Zan su Giambruno | ' Meloni affronti questione in casa propria'

(Di martedì 29 agosto 2023) Roma, 29 ago (Adnkronos) - "Prima di Caivano, ci si deve augurare chelain, spiegando ache colpevolizzare le vittime di una, tanto più in diretta tv, è una pratica barbara e perversa, che scaturisce dai peggiori stereotipi machisti e patriarcali". Lo dice Alessandro Zan, deputato e responsabile Diritti della segreteria nazionale del Pd.

La senatrice del Pd Cecilia D'Elia, vicepresidente della commissione d'inchiesta sul Femminicidio, è stata tra le prime: 'Proprio non ci riescono a non colpevolizzare le. Laè sempre ...È fondamentale nel breve termine rivendicare tutele e giustizia, anche punitiva, per garantire a tutte ledistanza, indipendenza economica e sociale dagli uomini che agisconosenza ...... dei soprusi che tantissimeogni giorno sono costrette a subire. Si chiama vittimizzazione ... sulla donna già distrutta dallafisica o psicologica si scarica una presunta colpa, una ...

