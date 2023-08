Violenza su donne | Zampa Pd | ' per sparare idiozie mancava marito premier'

(Di martedì 29 agosto 2023) Roma, 29 ago. (Adnkronos) - "Cipure ildellaaltresulle. Non bastano le aggressioni, le violenze e le ingiustizie che continuamente subiscono. No, devono ascoltare le geniali considerazioni di Giambruno. Ma basta! Non fatecele sentire più!". Lo scrive in un tweet la senatrice del Pd Sandra

'Proprio non ci riescono a non colpevolizzare le. Laè sempre un po' colpa loro. Non uscire da sole, non andare dove è buio, non vestirti in modo provocante. Adesso ce lo spiega anche ...... è quella della senatrice del Pd Cecilia D'Elia , vicepresidente della commissione d'inchiesta sul Femminicidio : 'Proprio non ci riescono a non colpevolizzare le', interviene. 'Laè ...La serie B è in prima linea con iniziatove contro lasullerilanciando la campagna già avviata negli scorsi anni. "E' un'attività di responsabilità sociale che portiamo avanti da tempo in collaborazione con il Servizio Analisi Criminale, ...

Ascoltate le donne per capire che cos’è la violenza la Repubblica

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – “Ci mancava pure il marito della premier a sparare altre idiozie sulle donne. Non bastano le aggressioni, le violenze e le ingiustizie che continuamente subiscono. No, ...Questo non è amore” è lo slogan che da anni la Polizia di Stato ha scelto di legare al suo progetto contro la violenza sulle donne, scegliendo di incontrare le vittime e tutti i cittadini che possono ...