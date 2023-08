Violenza su donne | Rotondi Fdi | ' Giambruno ha detto ciò che diciamo noi papà a tutte le figlie'

(Di martedì 29 agosto 2023) Roma, 29 ago. (Adnkronos) - "di una bambina, io di tre ragazze che ormai frequentano le discoteche. Non haniente di diverso da ciò che raccomandiamo noi genitori alle ragazze: 'Occhio all'alcol, e a offerte di drink da persone non conosciute'. Se poi la sinistra si aggrappa al diritto di ubriacarsi, buona fortuna". Così Gianfranco, presidente di Verde e popolare e deputato di Fratelli d'Italia.

'Ecco lì il maschilismo italiano che di fronte a uno stupro accusa la vittima per i suoi comportamenti perché così se l'è cercata, come se 'incontrare il lupo' fosse un destino ineluttabile di ogni ...Questa volta l'argomento principale della puntata era lasulle, con un particolare approfondimento sui tristemente noti fatti di Palermo. Il first gentleman ha parlato di questo tema ......insieme contro ladi genere. Ma non accettiamo alcuna forma di ambiguità. Meloni prenda le distanze da queste parole che ancora una volta insinuano che a volte è anche "colpa" delle. È ...

Ascoltate le donne per capire che cos’è la violenza la Repubblica

"Stiamo parlando di una vera e propria emergenza" ROMA (ITALPRESS) - Contro la violenza sulle donne iniziative sui campi della Serie B, con la Lega B che rilancia la campagna già avviata negli scorsi ...Una società in cui la vittima di uno stupro o di una violenza è tenuta a rispettare dei limiti, dei codici imposti da chissà quale bigotta entità patriarcale, altrimenti è corresponsabile, e in cui ...