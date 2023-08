Violenza su donne | Gasparini Pd | ' colpa è di chi violenta | per Meloni tutto bene?'

Questa volta l'argomento principale della puntata era lasulle, con un particolare approfondimento sui tristemente noti fatti di Palermo. Il first gentleman ha parlato di questo tema ......insieme contro ladi genere. Ma non accettiamo alcuna forma di ambiguità. Meloni prenda le distanze da queste parole che ancora una volta insinuano che a volte è anche "colpa" delle. È ...Roma, 29 ago " "Prima di Caivano, ci si deve augurare che Meloni affronti la questione in casa propria, spiegando a Giambruno che colpevolizzare le vittime di una, tanto più in diretta tv, è una pratica barbara e perversa, che scaturisce dai peggiori stereotipi machisti e patriarcali". Lo dice Alessandro Zan, deputato e responsabile Diritti della ...

Ascoltate le donne per capire che cos’è la violenza la Repubblica

Normalizzare la bestialità dei ragazzi sulle ragazze, colpevolizzando queste ultime per come si vestono o per quello che fanno, determina un problema per la cultura del nostro Paese, sdoganando i ...Una società in cui la vittima di uno stupro o di una violenza è tenuta a rispettare dei limiti, dei codici imposti da chissà quale bigotta entità patriarcale, altrimenti è corresponsabile, e in cui ...