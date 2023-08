Violenza su donne | Baldino M5s | ' dichiarazioni inquietanti Giambruno'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 29 agosto 2023) Roma, 29 ago. (Adnkronos) - "'Se non ti ubriachi non trovi il lupo'. I fatti terribili di Palermo e Caivano ci restituiscono una fotografia allarmante della società cui consegniamo i nostri figli e le nostre figlie. Una società in cui la donna è carne, l'uomo è predatore o 'lupo', una società in cui lo stupro, già terribile, acquista ancora più macabro valore se viene filmato e poi scambiato per dare dimostrazione di virilità e per dare la preda o l'atto sessuale violento in pasto ai voyeuristi disposti a pagare oro pur di acquisire il video. Una società in cui la logica patriarcale e maschilista viene inculcata già dai primi anni di infanzia, così come il rapporto tossico di possesso della femmina da parte del partner. Una società in cui se un ragazzino ha tante fidanzatine rivela già un istinto da latin lover e i papà ne sono orgogliosi, se invece la ragazzina ha tanti fidanzatini ...