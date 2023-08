Violazioni del Codice della strada a Crotone | tre denunce

(Di martedì 29 agosto 2023) Anche nello scorso fine settimana i carabinieriCompagnia dihanno attuato controlli più frequenti nel centro cittadino, concentrandosi sulle zone maggiormente turistiche come il lungomare, affollato disi e turisti, in altre zonecittà e nelle altre mete turistiche costiere limitrofe, particolarmente frequentate per gli eventi di fine stagione. L’attenzione dei militari...

... per nulla scalfito dalle denunce die abusi contro i musulmani uiguri nello Xinjiang. ... L'anno scorso Riyadh ha ospitato il presidente cinese Xi Jinping per un verticeGolfo e mesi dopo ......PER CARTELLE ESATTORIALI NON PAGATE - CONTESTATEAL CDS PER INTRALCIO ALLA CIRCOLAZIONE E SOSTA VIETATA IN AREE RISERVATE AI DISABILI " DECURTAZIONE DEI PUNTI SULLA PATENTE PER L' USO...Con l'incrementonumero di strumenti open source, è fondamentale che i team di sicurezza monitorino costantemente le loro applicazioni alla ricerca di codici sconosciuti o potenziali...

Il Senato ha approvato il Disegno di Legge per la prevenzione e ... Giurisprudenza Penale

Dei 31 motociclisti controllati, sette sono stati sanzionati per violazioni del codice stradale, caratteristiche del mezzo non conformi o mancanza dei documenti necessari alla circolazione.elevando 25 sanzioni per violazioni al Codice della Strada per guida senza cinture ed uso di telefonino alla guida, nonché guida di motoveicoli senza l’uso del casco di protezione. Inoltre, durante i ...