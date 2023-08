Viene a Roma per le vacanze ma finisce in carcere per 13 giorni | “Vittima di un furto d’identità”

(Di martedì 29 agosto 2023) Era venuto aper trascorrere una tranquilla vacanza prima di sposarsi. Invece il 40enne ungherese Gergo Hetey ha finito per passare 13neldi Rebibbia, a causa di uno scambio di persona. Un errore giudiziario risultato da un, ha dichiarato a La Repubblica il legale dell’uomo. “Qualcuno ha usato la sua identità per aprire delle società a sua insaputa in Italia”, ha dichiarato il penalista Massimiliano Scaringella. Operazioni che nel 2014 avevano portato a una condanna in via definitiva per il mancato pagamento dei contributi ai dipendenti di un’impresa edile. Delle indagini e del processo il vero Hetey non aveva però saputo nulla, fino al soggiorno in Italia a inizio agosto. Il 40enne dirigente d’azienda si trovava all’albergo Regina Margherita, nel quartiere ...

E' aRomelu Lukaku, arrivato con un volo privato guidato dal presidente giallorosso Dan Friedkin. Il ... Nel 2011acquistato dal Chelsea. In Inghilterra veste anche le maglie dell'Everton e ...... sono presenti qui, a Palazzo Rasponi dalle Teste per questo omaggio chedal cuore. Dopo l'...le numerose esposizioni si ricordano in particolare la partecipazione alla IV Quadriennale di(...... nominata agli Oscar per il film 'Piccole donne',criticata perché 'ha troppa pancia' e '...era stata vittima di body shaming per 'il seno troppo piccolo' durante una sfilata di alta moda a. ...

Roma, è il Lukaku day: il belga è arrivato in Italia Goal Italia

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Sul murale comparso in via dei Capocci, nel Rione Monti, a Roma, a pochi passi dal Colosseo, il nuovo attaccante giallorosso Lukaku viene dipinto come un gladiatore. Ai suoi piedi la scritta ROMELV ...