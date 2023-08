VIDEO | The Miz imita LA Knight e lancia un messaggio | l’interpretazione è da Oscar!

(Di martedì 29 agosto 2023) Una delle storie più divertenti di quest’ultimo periodo in WWE è sicuramente quella che vede contrapposti The Miz e LA, vera e propria attrazione di questi ultimi mesi e sempre piùto verso le zone alte della federazione. Diversi i segmenti tra Raw e SmackDown, in barba a qualunque divisione dei roster, con la rivalità che culminerà in un match a Payback questo fine settimana. Stanotte LAnon è stato presente a Raw, ma per un attimo sia i fan da casa, ma soprattutto quelli presenti in arena hanno creduto di vederlo. Molto più di una catchphrase The Miz si è presentato sul ring vestito come LAe lo ha impersonato alla grande, coinvolgendo il pubblico con i classici “Yeah!” della Megastar. Tono di voce, vestiario e movenzete alla grande per ...

...della televisione che elabora tutti gli algoritmi per migliorare la qualità dei flussie ... come le CU7000 e successive e le LS03C "Frame ". La disponibilità della nuova funzione varia da un ...Nella conferenza a Coverciano. In attesa dell'accordo con Dazn, Rocchi può usare l'audio degli episodi a scopi didattici Italian referee Federico La Penna checksAssistant Referee (VAR) duringItalian Serie A football match Inter vs Torino on November 22, 2020 atGiuseppe - Meazza (San Siro) stadium in Milan. (Photo by MIGUEL MEDINA / AFP) ...... il documentario "Years We Have Been Nowhere ", un film sulle deportazioni di oggi per dare ... che compare nelle vesti di testimone nel documentario, in quanto migrante), Nadia Rubano (...

VIDEO | 'The Ferragnez', il trailer della puntata speciale su Sanremo Dire

Cosa è successo dietro le quinte del Festival di Sanremo tra Chiara Ferragni e Fedez Un episodio speciale di The Ferragnez racconta la verità ...Trovi The Boogeyman in streaming in abbonamento su Amazon Prime Video. Il film The Boogeyman è disponibile in streaming con la modalità acquisto su: Amazon Prime Video a 9,99€ per la versione SD, a 11 ...