VIDEO Salernitana - Udinese | parata miracolosa di Ochoa

(Di martedì 29 agosto 2023) Al 47' disi rende protagonista di una super: sul calcio d'angolo Samardzic, una serie di tocchi in area di rigore fanno sbattere il pallone sulla testa di Pirola, ...

Grande rete del centrocampista dell'Udinese al 57', che sfrutta la sponda di testa di Lucca e colpisce al ...Al 47' di- Udinese, Ochoa si rende protagonista di una super parata: sul calcio d'angolo Samardzic, una serie di tocchi in area di rigore fanno sbattere il pallone sulla testa di Pirola, ma il ...... al 'Via del Mare' vince 2 - 1 laEvidenza [ 08/01/2023 ] Tra Spezia e Lecce è solo ... ILAttualità [ 28/08/2023 ] Immortalata senza veli, dal Salento l'annuncio di Arisa: 'cerco ...

Udinese in riserva, Salernitana salvata dai nuovi acquisti La Gazzetta dello Sport

La Salernitana non ripete la partitona di Roma, ma l’Udinese non è quella brutta e maltrattata nel primo tempo dalla Juventus. Logico che il finale dell’Arechi sia un pareggio ...Candreva è una sentenza all'Olimpico, doppietta super alla Roma: cambia il piede ma non il risultato Antonio Candreva show nella gara d'esordio della Salernitana contro la Roma: doppietta all'Olimpico ...