VIDEO Juve - Bologna | il rigore non dato per contatto Iling - Ndoye

Rigore non concesso al Bologna al 70'. Sulla corta respinta di Perin, a due passi dalla porta, si avventano Ndoye e Iling con quest'ultimo che con la gamba destra butta giù l'avversario: rigore netto, ...- Bologna, Fiorentina - Lecce pari.La cronaca di Salernitana - Udinese 1 - 1 ( HIGHLIGHTS ) Parte forte l'Udinese, che inizia il primo tempo attaccando e andando diverse volte alla ...... Milan,, Roma, Paris Saint Germain e Pescara. Oltre a una mostra al Museo Paparella sul tema '... Juventus, Psg, Pescara, Inter, Milan, Roma 20.00 - Aurum Proiezione dei'D'Annunzio 2022 - ...

“Juve, ma ti fai dire che rubi”. Titola così al centro l’edizione odierna di Tuttosport in riferimento alle tantissime polemiche arbitrali dopo la gara tra Juventus e Bologna: "Solite accuse, solito ...Intesa raggiunta: Kaio Jorge sarà un nuovo giocatore del Frosinone. Il brasiliano si prepara dunque a lasciare la Juventus e ad approdare in Ciociaria in prestito. Eusebio Di Francesco (LaPresse) ...