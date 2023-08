VIDEO IN – Pavard è arrivato a Linate! Subito ai tifosi | «Forza Inter!»

Leggi su inter-news

(Di martedì 29 agosto 2023) Si legge sul volto dila felicità per essere finalmentea Milano. La folla nerazzurra accoglie il difensore a Linate. Di seguito ildel nostro inviato. ACCOGLIENZA – Accolto dall’entusiasmo della Milano nerazzurra, Benjaminè appenaa Linate ed è pronto per l’Inter. Il calciatore, dopo il via libera del Bayern Monaco, questo pomeriggio si è messo in volo con un aereo privato partito da Monaco. Il nostro inviato sul posto, Roberto Novella, ha immortalato l’uscita dall’aeroporto di. Il difensore, felice di poter finalmente far parte del progetto nerazzurro, ha voluto salutare iche lo aspettavano e lo acclamavano a gran voce. Sceso dalla macchina, un sorridenteha ringraziato i presenti e si è ...