Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2023 ore 17 | 45

(Di martedì 29 agosto 2023)DEL 29 AGOSTOORE 17.20 VALERIA VERNINI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INVITO ALLA PRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE DELPER LA GIORNATA DI OGGI IN CORSO FORTI RAFFICHE DI VENTO CON TEMPORALI SPARSI NELLAA CAUSA DEL MALTEMPO TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE SULLA FIRENZECODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA BIVIO DIRAMAZIONENORD E PONZANONO NELLE DUE DIREZIONI MENTRE SUL RACCORDO IN INTERNA INCOLONNAMENTI TRA PRENESTINA E ARDEATINA CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONESUD PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE SUL RACCORDO IN ITERNA SU VIA APPIA INCOLONNAMENTI ...