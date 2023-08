Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 29 agosto 2023)DEL 29 AGOSTOORE 15.20 VALERIA VERNINI UN SALUTO E BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLAPRESTARE ATTENZIONE SUL TRATTO URBANO DELL’A24TERMAO PER PRESENZA DI FUMO IN CARREGGIATA TRA TOR CERVARA E RACCORDO ACAUSA DI INCENDIO IN FPROVINCIA DI FROSINOEN SULLA REGIONALE DI FROSINONE E GAETA CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA VIA VARIANTE CASILINA E VIA CASTAGNOLA A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE. INOLTRE UN INVITO ALLA PRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE DELPREVISTE FORTI RAFFICHE DI VENTO, TEMPORALI E POSSIBILI GRANDINATE INFINE, SULLA FERROVIA METRE PROSEGUONO I ...