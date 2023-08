Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 29 agosto 2023)DEL 29 AGOSTOORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA FLAMINIA A CAUSA DI UN ICNIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA VIA DI GROTTAROSSA FINO A VIA DUE PONTI IN DIREZIONE DEL CENTRO; INCIDENTE SEGNALATO ANCHE SULLA CASILINA NEI PRESSI DELLA BORGHESIANA, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA PRUDENZA; PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA-PISA LA CIRCONE RESTA FORTEMENTE RALLENTATA A CAUSA DI UN GUASTO ALLA LINEA ELETTRICA AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA LE STAZIONI DIAURELIA E MACCARESE: RITARDI FINO A 60 MINUTI PER I TRENI INTERCITY E REGIONALI, CON POSSIBILI LIMITAZIONI E CANCELNI PER QUESTI ULTIMI; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ ...