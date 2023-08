Verstappen a Monza per dominare ancora | Ferrari col morale sotto i tacchi ma l’obbligo di reagire

Leggi su sportface

(Di martedì 29 agosto 2023) Una stagione disastrosa, interlocutoria (e diventano ormai troppe), con alti e bassi spesso non preventivabili in un senso e nell’altro, in una sola parola ingiudicabile, ha ora il suo culmine per lanel Gran Premio di casa, quello di, dove il Cavallino guarda tutti dall’alto con 19 vittorie nella storia del Mondiale. Una storia che però negli ultimi quindici anni fa registrare drammaticamente un solo successo, quello di Charles Leclerc nel 2019, e il monegasco arriva all’appuntamento più atteso col, con il ritiro in Olanda dopo una serie di sfortunati eventi, a cominciare dal suo errore – non certo il primo – in qualifica, dal fatto di dover schivare i rivali partendo nella pancia del gruppo senza riuscirci danneggiando ala e fondo, dai soliti pasticci ai box con ...