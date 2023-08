Ventotene Decandeza dell’ex-consigliere comunale Sportiello | gli indagati ribattono | “era in carica!”

Ventotene / Decadenza Sportiello, fissata l’udienza preliminare per la richiesta di rinvio a giudizio per l’ex sindaco Santomauro e la sua giunta Temporeale Quotidiano

VENTOTENE – Ventotene, la culla dell’Europa libera ed unita ma anche l’isola (per eccellenza) dei veleni. Non bastava la citazione diretta in giudizio chiesta ed ottenuta dal capo della Procura di Cas ...