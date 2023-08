Venezia 80 | Malika Ayane si esibirà alla cerimonia di apertura

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 29 agosto 2023) La cantautricesidurante ladidell’80° Mostra Internazionale del Cinema disulle note di Il cielo in una stanzae l’omaggio a Gino PaoliMostra di, cantautrice nonché una delle voci più autentiche e uniche del panorama italiano, sidurante lad’dell’80. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale disulle note de Il cielo in una stanza di Gino Paoli, regalando al pubblico un momento di vera magia, un omaggio ad uno dei brani più iconici della musica italiana. La carriera in breve ...