Venezia | 3 beauty look che hanno lasciato il segno

Leggi su 361magazine

(Di martedì 29 agosto 2023) Tresfoggiati dalle celebrities ai passati Festival Del Cinema DiTorna tra qualche giorno la kermesse più attesa di stagione, tra vip, celebrities e web star che fanno a gara per sfoggiare ipiù belli e i make up più originali. Nel corso degli anni sono stati tanti ida red carpet chesaputo conquistare addicted e addetti ai lavori. Eccone tre. Angelina Jolie Lo stile elegante di Angelina Jolie nel 2007, giocato su un trucco occhi con una linea sottile di eyeliner e un rossetto rosso portato con effetto semi-smudged. Cate Blanchett Nel 2020, Cate Blanchett ha incantato il red carpetno con un make up monocromatico e delicato, dai riflessi quasi fruttati. La tonalità scelta per occhi, labbra e ...