(Di martedì 29 agosto 2023) AGI -nel movimento politico a cui sta lavorando Gianni: per il momento si tratta di una pura suggestione. "C'è da confrontarsi sulle idee, non è che io condivida tutto quello che scrive". L'ex sindaco di Roma lo dice arrivando a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, dove era atteso anche il generale salito agli onori della cronaca per il libro autoprodotto "Il mondo al contrario". Un libro che gli è valsa una azione disciplinare per le considerazioni riguardanti gay e femministe - fra le altre - che vi sono contenute. Roberto, poco prima dell'inizio della tre giorni organizzata da Affaritaliani ha dato forfait perchè, ha spiegato, "non sapevo che si trattasse di una iniziativa politica". Tocca quindi ad, tra i pochi a difendere pubblicamente ...

Ci siallora chiedere perché tanto rumore per nulla. Senza considerare che una minoranza ... Leggi Anche Il generalecensurato immaginario: sono altri gli intellettuali boicottati In ......che si annida in alcune coscienze da cui poi nasce la merce posta in vendita dal generale. ... ← Todi, gira in auto con un taser: denunciato 57enne dalla polizia Stradaleanche ...... a parlare di Ponte sullo Stretto e a difendere il generale, ma c'è da essere certi che ... che è in testa nei sondaggi ebattere, nonostante le quattro incriminazioni, gli altri 8 ...

Vannacci potrebbe scendere in campo. E Alemanno spera AGI - Agenzia Italia

Il generale Roberto Vannacci suscita commenti netti nel Reggiano per il suo libro "Il Mondo al contrario" e la sua opinione sulla diga di Vetto. Lino Franzini e Duilio Cangiari invitano il militare a ...Potrebbe essere così e potrebbe essere il contrario ... In un paese serio il libro del generale Roberto Vannacci sarebbe stato ignorato o, meglio, compatito. Ma forse non è ...