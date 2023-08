Vannacci candidato alle Europee con la Lega? Il generale ringrazia per l’offerta | «Vuol dire che credono in me»

(Di martedì 29 agosto 2023) «Ringrazio. La mia risposta è grazie». Risponde così ilRobertoal vicesegretario dellaAndrea Crippa, che ieri gli aveva offerto una candidaturaprossime elezioni. «Sedovesse decidere di candidarsi, le porte dellasono spalancate», ha detto ieri Crippa. Oggi è lo stessoa rispondere: «Chiunque mi offra un ruolo nel ramo della politica, dell’imprenditoria o dell’industria o in qualsiasi altro settore è perché crede in me e nelle mie qualità e io lo ringrazio. Poi dico anche che faccio il soldato e che per ora voglio continuare a fare il soldato», chiarisce ilad Affari Italiani., che è entrato nell’esercito nel 1986, è finito sotto i ...

