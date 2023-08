Vangelo di oggi 29 Agosto 2023 | Mc 6 | 17-29 | Video commento

Fin dalla giovinezza, o Dio, mi hai istruito eancora proclamo le tue meraviglie. R.Dalsecondo Marco Mc 6,17 - 29 In quel tempo, Erode aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo ...è la festa di un testimone che continua a predicare con unfatto dono .è la festa di un santo che ha letteralmente perso la testa per Dio. Vai alle LETTURE DEL GIORNOI problemi che i moralisti devono esaminaresono molto gravi, e per affrontarli devono correre ... ho partecipato come Presidente delegato al Sinodo dedicato al vescovo come servitore del...

San Giovanni Battista continua a predicare con un Vangelo fatto dono Famiglia Cristiana

Conto alla rovescia, ormai, per il cambio della guardia alla guida della comunità pastorale di San Vincenzo. Dal 1 settembre don Fidelmo Xodo, 71 anni, lascerà Cantù, dove era arrivato nove anni fa, ...Le ultime notizie di oggi sulla cronaca italiana e del mondo: da Milano a Roma, passando per Napoli, Torino, Bologna, Firenze. E non solo.