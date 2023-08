Vanessa Incontrada | drammatico lutto | addio alla piccola Lola

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 29 agosto 2023)doloroso per. La celebre conduttrici e showgirl spagnola, naturalizzata italiana, ha difatti perso, la sua adorabile amica a quattro zampe. La diretta interessata ha scelto di rendere partecipi i propri follower, attraverso un accorato post su Instagram.non ha mai nascosto la sua passione per gli animali, in particolar modo per i cani. Come è evidente dal suo profilo Instagram, la conduttrice si è più volte mostrata in compagnia dei suoi speciali amici a quattro zampe, che contribuiscono a movimentare la sua vita. Il recente post, apparso sui suoi social, è stato però di tutt’altro tenore.per: si è spenta la...