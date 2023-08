(Di martedì 29 agosto 2023) (Adnkronos) – Riot Games ha svelato Sunset, lain arrivo con7:II di, cheil 29 agosto. Ispirata alla città natale di Riot, Los Angeles, Sunset include diversi classici della cultura di LA, tra cui i chioschi ambulanti, l’architettura in stile art déco e mission, il traffico, i tramonti al neon e i graffiti, che hanno offerto l’occasione di collaborare con alcuni artisti locali. È unacon 3 corsie e 2 punti, sulla quale i giocatori possono aspettarsi che il controllo del centro diventi un elemento chiave delle loro strategie.ha anche condiviso alcuni aggiornamenti sul suo sistema competitivo a squadre, Premier, il cui lancio ufficiale avverrà in occasione del7: ...

Valorant, inizia l'Episodio 7: Atto II con una nuova mappa Adnkronos

