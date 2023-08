Valle Telesina | controlli dei Carabinieri a tutto campo

(Di martedì 29 agosto 2023)deisuil territorio di Beneventano. Ispezionati 107 veicoli e 160 soggetti: nel fine settimana appena trascorso idella Compagnia di Cerreto Sannita, come disposto dal Comando Provinciale di Benevento, hanno effettuato un articolato servizio di controllo straordinario del territorio, che si estende nei 21 comuni di competenza, compresi tra Frasso Telesino a Morcone, impiegando per lo scopo 16 pattuglie. Obiettivo principale la prevenzione dei furti nelle abitazioni, negli esercizi commerciali e nei cantieri, nonché il contrasto dello spaccio e all’uso delle sostanze stupefacenti, ma anche al rispetto delle norme che regolano la sicurezza stradale, il...

Una condotta che gli è costata l'ipotesi di reato di atti sessuali con minorenni, contestata ad un 39enne della, difeso dall'avvocato Salvatore Verrillo. E' finito al centro di una ...Quando si tratta di battersi per la sua terra, per lae per il Sannio, da vero sannita Rubano non si risparmia. E non possiamo che essergli grati'.Salendo i tornanti che dallaCaudina conducono alle faggete, dopo circa dodici chilometri si ... la Caudina, lae la Vitulanese. Si trattava di un grande edificio a tre piani in stile ...

Controlli dei carabinieri in Valle Telesina: fermi amministrativi di ... anteprima24.it

compresi tra Frasso Telesino a Morcone, impiegando per lo scopo 16 pattuglie. Obiettivo principale la prevenzione dei furti nelle abitazioni, negli esercizi commerciali e nei cantieri, nonché il ...Nel fine settimana appena trascorso i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita, come disposto dal Comando Provinciale di Benevento, hanno effettuato un articolato servizio di controllo straordin ...