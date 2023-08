(Di martedì 29 agosto 2023) L'uomo, classe '75, si è scagliato sui carabinieri. Denunciato per atti osceni in luogo pubblico, violenza e resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi

L'uomo, classe '75, si è scagliato sui carabinieri. Denunciato per atti osceni in luogo pubblico, violenza e resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi

Vaga nudo per strada e con un coltello, scatta il Tso LA NAZIONE

Denunciato per atti osceni in luogo pubblico, violenza e resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi Perugia, 29 agosto 2023 - Vagava nudo in strada, armato di coltello e in evidente stato ...