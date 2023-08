Usato - La crescita continua sempre col diesel

(Di martedì 29 agosto 2023) La prima metà di quest'anno ha confermato la solidità del mercato dell'. Per sei mesi consecutivi il mondo delle auto di seconda mano ha registrato una: solo nel mese di giugno sono state vendute 400.872 auto, il 9,1% in più rispetto allo stesso mese del 2022 quando, secondo i dati Unrae, sono stati completati 367.603 euro passaggi di proprietà. C'è però da segnalare che lo scorso anno si è registrata una flessione importante rispetto al 2021, con giugno che ha chiuso con un -20%. Dominano le. Complessivamente, nei primi sei mesi di quest'anno sono state vendute 2.484.531 auto usate, il 7,6% in più rispetto alle 2.309.998 del 2022, ma il 12% in meno rispetto al 2019. Il mese di giugno ha dunque confermato il trend in essere da inizio anno, con un aumento del 6,8% dei trasferimenti netti e del 12,2% delle ...

Primo semestre in crescita per l’usato PartsWeb

