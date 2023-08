... si e' aggiunta oggi la conferma dell'accordo con i veterani statunitensi a cui la societa' versera' 6 miliardi di dollari per chiudere le oltre 330.000 cause legate ai Combat Arms,per le ...Leggi Anche, colosso chimico paga 10 miliardi di dollari per l'inquinamento delle acque La 3M è arrivata all'accordo senza ammissione di responsabilità , e sostiene che i suoi'sono sicuri ed efficaci ...... dopo che e' emerso, nel fine settima, che la societa' sarebbe vicina a un patteggiamento da circa 5,5 miliardi di dollari per chiudere le oltre 330.000 cause legate ai Combat Arms,per ...

Usa, tappi per le orecchie difettosi: la multinazionale 3M pagherà 6 miliardi di dollari

La multinazionale Usa 3M pagherà 6 miliardi di dollari per risolvere le cause legali intentate da veterani dell'esercito americano, che sostengono di aver perso l'udito a causa di tappi per le ...Sale a più di 6 miliardi la cifra che la società pagherà per risarcire i soldati americani che hanno avuto dei problemi all’udito dai tappi da combattimento difettosi prodotti da 3M. In questo modo ...