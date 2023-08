(Di martedì 29 agosto 2023) Un risultato importante per Dominice una sconfitta amara per Alexander. I contenuti sono questi nel confronto del primo turno degli US2023 tra l’austriaco, vincitore di questo Slam nel 2020, e il kazako.si è imposto con il punteggio di 6-3 6-2 6-4, sfruttando alla perfezione i momenti di “follia” del rivale per prendersi la qualificazione al secondo turno. Sul cammino dell’ex top-10 ci sarà americano Ben Shelton, che nel Major di casa ha avuto la meglio in 4 set sull’argentino Pedro Cachin. Tuttavia, ad aver creato interesse su questo match è statoper il modo molto poco edificante di accettare quanto stesse accadendo in campo. Quando lo score era sul 6-4 4-1 in favore di, l’eccentrico kazako ha dedicato al rivale una considerazione molto ...

L'ultimo Slam dell'anno, lo US, è pronto a prendere il via sotto le luci della Grande Mela e ... Il canadese sta vivendo un'annata, non vince partite consecutive da Indian Wells e spesso ...Ne venne fuori un pasticcio grave, attraverso laprivatizzazione di un presidio ...agguerrita e un competitore costruito in casa nell'epoca del gabinetto Renzi con la formazione diFiber, ...Soprattutto, la consapevolezza che se c'è una cosa, tra le tante, che questa vicenda ci insegna, allora è proprio questa: che la vendetta fine a sé stessa è unaconsigliera". E poi si rivolge ...

US Open, pessima offesa di Bublik a Thiem: una frase da censurare OA Sport

Si è conclusa, in fatto di tabellone femminile, la prima giornata degli US Open. Sono scese in campo le giocatrici facenti parte della parte alta, compresa la campionessa in carica Iga Swiatek. Per la ...Tennis | US Open | È girata molto male la prima giornata dello US Open femminile per l'Italia, che ha visto in campo Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto entrambe ...