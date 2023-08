US Open | Jasmine Paolini | “Devo lavorare sul servizio Essere n 1 d’Italia? Non mi interessa perché…”

(Di martedì 29 agosto 2023) Il sorteggio non era stato benevolo pernegli US2023. La toscana, protagonista di un buon percorso nelle ultime settimane, si è dovuta confrontare con una tennista come la lettone Jelena Ostapenko, dal peso di palla molto importante e dalle caratteristiche particolari. Alla fine l’azzurra si è arresa al terzo set, dopo aver reagito ben nella seconda frazione. Un’esperienza nordamericana, comunque, positiva visto quanto fatto anche in Canada e a Cincinnati. “Partita complessa, lei ti far giocare male. Sicuramente potevo servire meglio edpiù incisiva al. Dispiace un po’, perché lo Slam è sempre lo Slam, ma è andata così“, ha raccontato in conferenza stampa. “Ultime settimane positive, cerchiamo di tenere il livello con continuità. Oggi avevo ...

