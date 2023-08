US Open | Elisabetta Cocciaretto | “Sono scesa in campo con la paura di perdere | non va bene!”

(Di martedì 29 agosto 2023) Amara sconfitta al primo turno pernel primo turno degli US2023. Opposta all’insidiosa slovena Kaja Juvan, proveniente dalle qualificazioni, la marchigiana (testa di serie n.29) non è stata di certo autrice di una prova brillante, venendo sconfitta sullo score di 6-2 7-5 e dovendo salutare New York. Un ko che dovrà far riflettere non poco l’azzurra, specie nell’approccio alla partita sul cemento outdoor. ”stata troppo passiva, su questi campi non posso permettermelo, avrei dovuto spingere di più””, ha affermatoin conferenza stampa. “Purtroppo faccio fatica a ‘fare gioco’. Qui non siamo sulla terra, me lo devo mettere in testa. Sul cemento bisogna sempre cercare di prendere in mano lo scambio, altrimenti c’è il rischio di farsi travolgere, perché tirano ...

ed ora il prossimo obiettivo è il numero uno d'Italia, attualmente presidiato da Elisabetta Cocciaretto.

La sconfitta di Jasmine è la quinta su cinque match giocati dagli italiani in apertura di questo US Open, per ora davvero poco azzurro ... attualmente presidiato da Elisabetta Cocciaretto. Ad una ...Novak Djokovic torna agli Us Open, batte Muller al primo turno e supera Carlos Alcaraz nella classifica Atp. Musetti crolla contro il francese Droguet, fuori anche Cecchinato e Travaglia ...