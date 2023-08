Us Open | Djokovic travolge Muller e torna numero 1 | Musetti subito fuori

(Di martedì 29 agosto 2023) NEW YORK (USA) - Esordio ok agli Usper Novak, che sul cemento di Flushing Meadows supera il francese Alexandre(84 Atp) con un perentorio 6 - 0, 6 - 2, 6 - 3 e si garantisce ...

NEW YORK (USA) - Esordio ok agli Usper Novak, che sul cemento di Flushing Meadows supera il francese Alexandre Muller (84 Atp) con un perentorio 6 - 0, 6 - 2, 6 - 3 e si garantisce così la certezza di tornare in vetta al ...Con una vittoria sul francese Alexandre Muller,ha superato il primo turno degli US. Il serbo ha festeggiato il suo ritorno a New York dopo un anno di assenza superando Muller (numero ...Carlos Alcaraz affronterà Dominik Koepfer al primo turno degli US2023 , quarto e ultimo slam della stagione di scena presso il complesso di Flushing Meadows. ...due favoriti insieme ae ...

Tennis: Us Open, Djokovic travolge Muller e torna numero 1 - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Debutto ok per il serbo nello Slam statunitense, mentre l'azzurro cede al francese Droguet. Out anche Travaglia, Cecchinato, Cocciaretto e Paolini ...Troppo brutta per essere vera la prestazione che ha impedito a Lorenzo Musetti di proseguire il suo cammino agli US Open. Una sconfitta che sarà dura da… Leggi ...