Us Open | Berrettini conquista il secondo turno | domani il match

(Di martedì 29 agosto 2023) New York – Comincia con una vittoria per tre set l'avventura di Matteoagli Us. Il romano ha vinto per 6-4, 6-2, 6-2 con il francese Ugo Humbert. Il tennista azzurro hato ildove affronterà Arthur Rinderknech, che ha battuto l'argentino Diego Schwartzman 6-3, 6-4, 6-2. (foto@FITP-Lolli)