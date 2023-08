US Open 2023 | Trevisan oltre i fastidi fisici | l’italiana passa sulla Putintseva in tre set

(Di martedì 29 agosto 2023) Martinacompie una vera e propria impresa all’esordio agli UScontro la kazaka. Impresa non tanto per la qualità dell’avversario, ma per le situazioni cheha dovuto sopportare, combattere e superare. In tre set laprosegue il suo cammino agli US: prima del prossimo match la tennista dovrà capire cosa siano stati queimuscolari che, nel terzo set, hanno costretto la chiamata del MTO. Un primo set che sembrava suonare come una partita a senso unico, con lache ha governato in lungo ed in largo, non concedendo neppure un gioco allache sembrava non essere scesa in campo. Finisce 6-0 per la kazaka. L’inerzia però cambia, o comunque si equilibra nel corso del ...

Us Open 2023, Rune subito eliminato al primo turno: risultato a sorpresa Adnkronos

NEW YORK (Stati Uniti) - Martina Trevisan batte la kazaka Yulia Putintseva (numero 78 al mondo) ed accede al 2° turno degli Us Open dopo un match maratona. L'azzurra infatti si è imposta con il ...Un inizio con il botto per Matteo Berrettini allo US Open 2023: il giocatore romano ha spazzato via il francese Ugo Humbert con il punteggio di 6-4 6-2 6-2, senza mai lasciare scampo al suo avversario ...