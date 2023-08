Us Open 2023 | Sinner esordisce con Hanfmann | Berrettini con Humbert

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 29 agosto 2023) Nella seconda giornata degli Usl’Italia si prepara a tifare Jannik. L’altoatesino sbarca a New York dopo il successo personale al Masters 1000 di Toronto, sebbene uscito dal primo turno dell’Atp di Cincinnati successivamente. Cerca un altro torneo al sole l’Azzurro e lo farà iniziando il percorso al primo turno con Yannick. Lorenzo Sonego invece è stato sorteggiato contro Nicolas Moreno de Alboran per la prima partita e potrebbe poi incontrarsi conper il secondo turno. In campo anche Matteoche debutta contro il francese Ugo. Con loro in gara ci sarà anche Matteo Arnaldi chein tabellone con l’australiano Jason Kubler, Per il torneo femminile, Camila Giorgi giocherà al primo turno con Jessica Pegula, numero 3 ...