US Open 2023 | Sinner comincia il suo cammino In campo anche altri tre azzurri | esordio di Alcaraz e Medvedev

(Di martedì 29 agosto 2023) Dopo la terribile giornata di ieri, il tennis italiano spera di risollevarsi in questo martedì agli US. Lo fa affidandosi soprattutto a Jannik, che farà il suosul cemento americano contro il tedesco Yannick Hanfmann, numero 54 del mondo. C’è davvero grande attesa sull’altoatesino, fresco vincitore del suo primo 1000 in carriera a Toronto, che ha undavvero complicato a Flushing Meadows, con la possibilità della rivincita nei quarti contro Carlos. Sulla strada dispera possa finirciLorenzo Sonego, con un possibile derby azzurro al secondo turno. Il piemontese parte decisamente favorito contro il qualificato americano Nicolas Moreno de Alboran, che occupa la posizione numero 131 del ranking ...

... alla vigilia dell'esordio agli US(quarto ko di fila dai quarti di Wimbledon contro Carlitos),... 29 agostoL'assassino di Michelle Causo ha sempre accusato la ragazza di aver impugnato una pistola e di averlo minacciato per una questione di piccoli debiti e droga. Per quel gesto il 28 giugno dentro l'...TENNIS - Finisce subito al primo turno l'avventura di Jasmine Paolini agli US. La 27enne tennista lucchese ha infatti ceduto in tre set alla forte Jelena Ostapenko che s'impone 6 - 2; 4 - 6; 6 - 1. La Paolini ha lottato vincendo anche il secondo set ma ha poi ceduto ...

Us Open 2023, Rune subito eliminato al primo turno: risultato a sorpresa Adnkronos

Non basta il miglior Stefano Travaglia della stagione, alla quinta apparizione a New York, la seconda passando per le quali per fermare il giocatore di casa Tommy Paul. È stata proprio la ...Il primo a scendere in campo, alle ore 17 italiane, sarà Matteo Berrettini (n.36 Atp) contro il francese Ugo Humbert (n.33 Atp). Sempre per le ore 17 italiane è poi in programma la sfida tra Matteo ...