US Open 2023 | rischio concreto di non avere neanche un’italiana al secondo turno

Leggi su oasport

(Di martedì 29 agosto 2023) Si era inteso già da un certo numero di accoppiamenti sfortunati in sede di sorteggio, ma adesso ilè sempre piùin virtù delle due sconfitte azzurre della prima giornata e di tre pronostici da ribaltare nella seconda: l’Italia potrebbe nonalcuna rappresentante nel torneo femminile già dopo il primo. Un fatto, questo, che non si verifica dal 2019, quando accadde in tre Slam su quattro. Andiamo con ordine: nel lunedì d’apertura Jasmine Paolini, pur lottando e vincendo un set, non è riuscita a venire definitivamente a capo della lettone Jelena Ostapenko, cedendo per 6-1 al terzo set. Allo stesso modo, Elisabetta Cocciaretto ha avuto molta poca fortuna nel sorteggio delle qualificate, perché era difficile pescare peggio della slovena Kaja Juvan, solo formalmente fuori dalle 100, ma ...