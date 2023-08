Us Open 2023 | programma e ordine di gioco mercoledì 30 agosto

(Di martedì 29 agosto 2023) Ile l’didi30agli Us, quarto e ultimo Slam della stagione. A Flushing Meadows è tempo di match di secondo turno della parte alta del tabellone femminile e della parte bassa del tabellone maschile. In campo dunque Novak Djokovic, Iga Swiatek, ma anche i beniamini di casa Coco Gauff, Frances Tiafoe, Taylor Fritz. Purtroppo non saranno impegnati tennisti italiani dato che lunedì hanno perso tutti, mentre non mancano i match interessanti: su tutti spiccano Thiem-Shelton e Kvitova-Wozniacki. Ildi30(orari italiani) ARTHUR ASHE STADIUM Ore 18:00 – Andreeva vs (6) Gauff a seguire – Zapata Miralles vs (2) Djokovic Ore 01:00 – Ofner vs (10) ...

NEW YORK (USA) - Tutto facile per Matteo Berrettini , che sul cemento di Flushing Meadows , sconfigge in tre set il francese Humbert. Passa al secondo turno anche Arnaldi , che dopo essersi ......Bellucci (182) si è qualificato per gli ottavi di finale del challenger spagnolo Rafa Nadalby ... ORDINE DI GIOCO TABELLONE SINGOLARE TABELLONE DOPPIO QUALIFICAZIONI 29 agosto...Il prossimo impegno sarà ancora più duro, contro la campionessa di Wimbledon Marketa ... USSU SUPERTENNIS TUTTE LE NOTIZIE TUTTI I VIDEO IL PALINSESTO SEMPRE AGGIORNATO RISULTATI IN DIRETTA ...

Us Open 2023, Rune subito eliminato al primo turno: risultato a sorpresa Adnkronos

Matteo Arnaldi parte alla grande agli US Open 2023: per il tennista ligure è la prima vittoria a Flushing Meadows in carriera, la seconda in uno Slam dopo quella al Roland Garros. Il giocatore di Sanr ...New York, 29 ago. - (Adnkronos) - Matteo Berrettini al secondo turno del singolare maschile dell'US Open. Il romano batte il francese Ugo Humbert, testa di serie numero 29, per 6-4, 6-2, 6-2 in 2h23'.