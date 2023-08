US Open 2023 | Novak Djokovic | “Sono contento di essere di nuovo primo Molto speciale tornare qui | sensazioni della notte particolari”

Leggi su oasport

(Di martedì 29 agosto 2023) Numero 1 del mondo eturno superato per. La vittoria sul francese Alexandre Muller per 6-0 6-2 6-3 certifica il ritorno in vetta al ranking ATP da parte dell’uomo che sta cercando di arrivare a quota 400 settimane primafinecarriera (al momento gliene mancano 11). Oltretutto, i sorrisiampi perché il tabellone gli si è sostanzialmente aperto ancor più di quanto già non lo fosse. Colto subito dopo la fine del match da SuperTennis, il serbo commenta così: “perin questa posizione un’altra volta. E’anche riqui nello stadio più grande del nostro sport. Nonvenuto qui per due anni, ...