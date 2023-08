US Open 2023 | Novak Djokovic batte Alexandre Muller all’esordio e torna al numero 1 del mondo

Leggi su oasport

(Di martedì 29 agosto 2023) Tripla soddisfazione per. Il serbo non soloil franceseal primo turno degli US, ma lo fa anche con decisa rapidità (un bell’aiuto, considerando l’allungarsi della sessione notturna) e, soprattutto, si riprende in qualsiasi caso il1 del. 6-0 6-2 6-3 il punteggio finale a favore del 23 volte vincitore Slam, che ora avrà un secondo turno altrettanto (relativamente) semplice, in linea teorica, con lo spagnolo Bernabé Zapata Miralles. L’inizio di match è un autentico shock per, che prima di rendersi conto di trovarsi sull’Arthur Ashe Stadium, con tutte le distanze del caso, conferma una storica legge enunciata da Andy Roddick quando era ancora in ...