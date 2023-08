US Open 2023 | Musetti eliminato al primo turno

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 29 agosto 2023) (Adnkronos) – Lorenzoaldel singolare maschile dell'US. L'azzurro, testa di serie numero 18, è stato sconfitto a sorpresa dal francese Titouan Droguet, proveniente dalle qualificazioni. Il transalpino, numero 171 del ranking Atp, si è imposto per 6-3, 0-6, 6-7 (5-7), 6-3, 6-2 in 3h42'. Giornata negativa anche per gli altri azzurri in campo. Marco Cecchinato è stato battuto dal russo Roman Safiullin, che ha avuto la meglio agevolmente per 6-4, 6-2, 6-0. Stefano Travaglia, arrivato dalle qualificazioni, ha lottato con lo statunitense Tommy Paul, numero 14 del tabellone, che si è imposto per 6-2, 6-3, 4-6, 6-1. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.