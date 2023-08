US Open 2023 | Matteo Berrettini | “Mi sono lasciato guidare dall’istinto | sto ritrovando le buone sensazioni”

(Di martedì 29 agosto 2023) Non poteva iniziare meglio il cammino diallo US: il tennista di Roma ha battuto con il punteggio di 6-4 6-2 6-2 Ugo Humbert, 29a testa di serie del tabellone principale. Una prestazione convincente per l’italiano che ha bisogno di punti e fiducia per non precipitare nel ranking e trovare una certa continuità in una stagione non semplice. Queste le parole in conferenza stampa dell’attuale numero 36 del mondo: “Mi voglio godere ogni singolo momento in questo torneo e non pensare molto a quello che succederà. E’ molto importante avere concentrazione su quello che sto facendo, specie quando sto giocando. Sapevo che sarebbe stata una partita complessa di esordio contro un giocatore top 30. Negli Slam diamo tutti un po’ di più, poi bisognava adattarsi alle condizioni. Durante la partita ...

... nessun amore in vista per la tennista che, in questi giorni, è partita alla volta degli Stati Uniti in occasione degli US. Il prestigioso torneo è entrato nel vivo ma, nonostante la tensione, ...Foto: ANSA/- A sinistra il sottosegretario Vittorio Sgarbi, a destra il conduttore Andrea GiambrunoIl 23 agosto, durante un comizio in Iowa, Ramaswamy ha intrattenuto i suoi sostenitori lanciandosi in una performance di Lose Yourself , il celebre brano di Eminem vincitore di un Oscar nel. L'...

Us Open 2023, Rune subito eliminato al primo turno: risultato a sorpresa Adnkronos

Un inizio con il botto per Matteo Berrettini allo US Open 2023: il giocatore romano ha spazzato via il francese Ugo Humbert con il punteggio di 6-4 6-2 6-2, senza mai lasciare scampo al suo avversario ...la molto chiacchierata campagna pubblicitaria “Open to meraviglia“. La Corte dei Conti del Lazio ha puntato gli occhi sulla bella Venere influencer utilizzata per promuovere il turismo in Italia e ...