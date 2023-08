US Open 2023 | Matteo Berrettini | “Mi sento bene e non penso al fisico Affronterò un match alla volta”

(Di martedì 29 agosto 2023) Oggiesordirà negli US. Il tennista azzurro, infatti, sarà impegnato contro il francese Ugo Humbert in una sfida di estrema importanza contro un rivale quanto mai pericoloso. Il classe 1996 vuole ritrovare le giuste sensazioni dopo un buon Wimbledon, ricordando sempre che sui campi di Flushing Meadows è stato in grado di raggiungere la semifinale nel 2019. Un ricordo ben nitido nella mente del nostro portacolori: “Sono passati già 4-5 anni da quell’edizione. Parlavo col mio team che questo sarà il mio settimo USda professionista. Il tempo sta volando. Ho dei ricordi bellissimi, questo torneo è stato la sper la mia carriera, da lì ho iniziato a credereTop 10 e a tutto quello che è successo dopo. Il ragazzo ...

Fuori anche Stefano Travaglia che, dopo aver conquistato l'accesso al tabellone principale degli Usbattendo il francese Arthur Cazaux in tre set col punteggio di 6 - 7 (4), 6 - 4, 6 - 1, ha ...to meraviglia FEI Jumping European Championshipche esalta e sottolinea limpegno dellItalia a livello internazionale nellorganizzazione di eventi sportivi e in particolare di un evento de'...Una volta terminato il torneo canadese, Federico volerà a New York dove da domenica 3 settembre prenderà via l'ultimo Grande Slam Junior della stagione, gli US. Una bella esperienza per lui ...

Us Open 2023, Rune subito eliminato al primo turno: risultato a sorpresa Adnkronos

Il fulcro attorno a cui è costruita tutta l'esperienza di Life by You è l'open world. Non parliamo di un piccolo quartiere, ma di una mappa davvero vasta: non abbiamo potuto esplorarla liberamente, ma ...Roma, 29 ago. (Adnkronos) - "Il provvedimento che riguarda il futuro della rete di telecomunicazioni consentirà anche di risolvere una volta per tutte la disastrosa vicenda di Open Fiber, della quale ...