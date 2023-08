US Open 2023 | Matteo Arnaldi | “Mi alleno da due settimane su questi campi | oggi come se non avessi giocato”

Leggi su oasport

(Di martedì 29 agosto 2023)parte alla grande agli US: per il tennista ligure è la prima vittoria a Flushing Meadows in carriera, la seconda in uno Slam dopo quella al Roland Garros. Ilre di Sanremo ha approfittato delle condizioni fisiche piuttosto precarie di Jason Kubler, ritiratosi dopo un set e un game per problemi alla gamba. Questa l’analisi dell’azzurro in conferenza stampa: “Ci sono tante prime volte quest’anno. Non è stato semplice stare in campo perché lui era sofferente da subito e quasi volevo dirgli di ritirarsi prima e sicuramente non avrebbe potuto finire la partita. Spero si riprenda al più presto, ci ho parlato e mi ha detto che già da prima non stava benissimo, poi ha sentito qualcosa sin dai primi game e non è riuscito a proseguire. Mi dispiace, ma sono contento di essere qua e ...