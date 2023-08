US Open 2023 | Marco Cecchinato esce subito di scena | è dominio di Roman Safiullin al primo turno

(Di martedì 29 agosto 2023) Continua la maledizione USper. Il tennista siciliano ottiene la sesta sconfitta in altrettante partecipazioni aldello Slam americano venendo battuto rapidamente da: un 6-4 6-2 6-0 in 80 minuti che testimonia come il semifinalista del Roland Garros 2018 non sia stato quasi mai in partita, sempre e costantemente ad inseguire e gettando la spugna già a metà del secondo set. L’inizio della partita dell’azzurro è immediatamente in salita, con undi servizio alquanto laborioso: si comincia con tre doppi falli, vienesalvata una palla break con un ottimo dritto ma sulla seconda capitola. Si gioca dunque sulle condizioni di, che è ...

"Se aveste solo un'ora di tempo nei prossimi giorni per aiutarci a spostare i vasi, sarebbe un gesto estremamente prezioso per noi". Quando Andrea Tagliabue e Serena Pini, titolari dell'azienda ...Era stata più volte in ospedale e ogni volta la diagnosi con la relativa terapia non sembrava portare a una soluzione per una donna di 64 anni del Nuovo Galles del Sud in Australia alla quale è stato ...La pressione su Luis Rubiales si fa sempre più forte, dopo che anche i presidenti regionali della Federcalcio spagnola hanno chiesto al presidente della Rfef di dimettersi "immediatamente". La ...

Marco Cecchinato è stato eliminato dagli US Open 2023. Il siciliano al primo turno ha perso in tre set contro il russo Roman Safiullin.Lorenzo Musetti - 18 nella classifica Atp - è stato eliminato a sorpresa al primo turno degli Us Open di New York. Il tennista carrarino ha perso con il francese Titouan Droguet (171 Atp): il punteggi ...