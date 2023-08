US Open 2023 | Lorenzo Musetti | una sconfitta figlia del non saper soffrire E ci sono tante scadenze in autunno

(Di martedì 29 agosto 2023) Brutto, davvero troppo brutto per essere vero.esce sconfitto dal primo turno degli USal cospetto del francese Titouan Droguet, che ottiene il primo successo ATP in carriera ai danni del ragazzo di Carrara. Un ko che brucia non per il risultato in sé, ma per come è arrivato, con la luce che si è spenta sul 3-2 e servizio a favore nel quarto set, inanellando un parziale negativo di dieci giochi a due che sottolinea nuovamente qualche limite caratteriale su cui lavorare. Poiché anche oggi, come accaduto già alcune volte durante la stagione, si è avuta la sensazione chefosse quasi infastidito dal fatto che l’avversario gli opponesse semplicemente resistenza, lottando su ogni palla. Alcune delle sconfitte più brucianti della stagione, come con Juan Pablo Varillas a Buenos Aires ed Alexandre ...

Brutto, davvero troppo brutto per essere vero. Lorenzo Musetti esce sconfitto dal primo turno degli US Open al cospetto del francese Titouan Droguet, che ottiene il primo successo ATP in carriera ai ...[Q] T. Droguet b. [18] L. Musetti 6-3 0-6 6-7(5) 6-3 6-2 Brutta doccia fredda per Lorenzo Musetti e per il tennis italiano sul Campo 13 di Flushing Meadows in questa giornata d’apertura dello US Open.