US Open 2023 | esordio vincente per Arnaldi

(Di martedì 29 agosto 2023) (Adnkronos) – La prima vittoria azzurra di questo Usporta la firma di Matteo. Il 22enne di Sanremo, numero 61 del mondo, all’assoluto a New York, al primo turno del singolare maschile supera l’australiano Jason Kubler, numero 87 del ranking Atp, ritiratosi per infortunio all’inizio del secondo set, sul punteggio di 6-3, 1-0 (30-0) per il ligure dopo appena 50 minuti di partita. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

US, New York Campo 5, primo turno Berrettini (ITA) 6 6 Humbert (FRA) 4 2 Clicca qui per seguire tutte le gare degli US...La prima vittoria azzurra di questo Usporta la firma di Matteo Arnaldi. Il 22enne di Sanremo, numero 61 del mondo, all'esordio assoluto a New York, al primo turno del singolare maschile supera l'australiano Jason Kubler, numero ...Jason Kubler si è ritirato contro Arnaldi dopo aver perso il primo set e il primo game del secondo set e in molti si chiedono cosa succede con le scommesse per questo incontro degli Us. La risposta è semplice: chi ha puntato sulla vittoria dell'azzurro incasserà la vincita in modo regolare, visto che l'incontro è iniziato, chi aveva puntato sull'australiano perde la ...

Un'amara sconfitta per Lorenzo Musetti nel primo turno degli US Open 2023. Il carrarino (n.18 del mondo) è stato sconfitto dal francese Titouan Droguet (n.171 ATP) con il punteggio di 6-3 0-6 6-7 (5) ...La Questura ha programmato una giornata di apertura straordinaria: quando prenotarsi, i documenti e i versamenti necessari per adulti e minori. Lo sportello urgenze resta attivo per chi deve partire e ...