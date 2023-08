US Open 2023 | Cecchinato esce di scena | Safiullin domina al primo turno

(Di martedì 29 agosto 2023) Si ferma subito, al, l’avventura di Marcoagli US. L’azzurro si è arreso 6-4 6-2 6-0 al russo, numero 60 del ranking, Romanche al secondoaffronterà ora l’americano Tommy Paul, vincitore in quattro set su Stefano Travaglia. Il russo parte forte, è solido con la prima di servizio e difende senza problemi il break di vantaggio ottenuto in apertura alla seconda occasione utile.cede la battuta nuovamente algame nel secondo set, ma stavolta è bravo a pareggiare subito il conto. Una reazione d’orgoglio, ma che non basta. Con un break a zerosi porta sul 3-1 e l’azzurro è costretto nuovamente ad inseguire. Al settimo...

Ci sono dei video, spiega oggi il Messaggero , sulle violenze di Caivano a danno delle due cuginette. Una decina di filmati. Uno di questi, un atto di autoerotismo compiuto da una delle due vittime, ......di presentazione della campagna organizzata dal ministero del Turismo per il 20 aprile". Ma ...la nazionale femminile di pallavolo che indossano una maglietta che ritrae la Venere e lo slogan "...Con una vittoria sul francese Alexandre Muller, Djokovic ha superato il primo turno degli US. Il serbo ha festeggiato il suo ritorno a New York dopo un anno di assenza superando Muller (numero ...

Us Open 2023, Rune subito eliminato al primo turno: risultato a sorpresa Adnkronos

Sinner-Hanfmann è la partita valida per il primo turno degli US Open. In palio il secondo turno contro uno tra Sonego e un qualificato. La partita è in programma nella notte tra martedì e mercoledì ...NEW YORK — La prima notte degli Us Open è da leggenda, tanto per mettere subito le cose in chiaro. L’Empire State Building con i colori giallo e blu, quelli degli Us Open. Le code a Flushing Meadows, ...