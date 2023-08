Us Open 2023 | Berrettini | “Mai facile vincere al primo turno | sono felice”

(Di martedì 29 agosto 2023) “Sapevo che c’erano molte insidie, soprattutto perché ci conosciamo bene, è un mancino, serve bene. Sapevo di dover giocare una buonissima partita, sentivo che avevo tante chance al servizio, ma non è maial”. Lo ha detto Matteodopo la vittoria aldegli Uscontro Ugo Humbert: “Sicuramente cercavo di non dargli troppo angolo in risposta, alcune volte non è, cercavo di non dargli ritmo col rovescio, perché col dritto lui perde di più, è un gioco di equilibrio”. E sul prossimo impegno contro Rinderknech: “Ho bisogno di fortuna nel secondo, continuate a seguirmi”. SportFace.

Il romano batte Humbert, il ligure sfrutta il ritiro di Kubler Matteo Berrettini al secondo turno del singolare maschile dell'US. Il romano batte il francese Ugo Humbert, testa di serie numero 29, per 6 - 4, 6 - 2, 6 - 2 in 2h23'. Avanza anche Matteo Arnaldi. Il 22enne di Sanremo, numero 61 del mondo, all'esordio assoluto ...Attenzione per il pubblico italiani sul campo 5 per Berrettini - Humbert e sul campo 14 per Arnaldi Kubler Cari amici di Ubitennis, eccoci pronti a vivere insieme il Day 2 dello UScon la ...

Us Open 2023, Rune subito eliminato al primo turno: risultato a sorpresa Adnkronos

La prima vittoria azzurra di questo Us Open porta la firma di Matteo Arnaldi. Il 22enne di Sanremo, numero 61 del mondo, all’esordio assoluto a New York, supera l’australiano Jason Kubler, numero 87 ...Ottimo debutto agli US Open per Matteo Berrettini, che travolge il francese Ugo Humbert. 6-4, 6-2, 6-2 i parziali del successo del romano, che ora affronterà un altro transalpino: Arthur Rinderknech.